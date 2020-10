Doua asistente medicale s-au luat la BATAIE mai ceva ca la MMA! Imagini SOCANTE, filmate intr-un spital, in plina pandemie! 

Momente socante au avut loc intr-un spital.

In al doilea weekend al lunii octombrie, doua infirmiere s-au luat la bataie in restaurantul unei institutii medicale din Londra, iar scenele fotografiate de oamenii care erau in jurul lor au parut demne de o bataie in ring.

Una dintre femei, care apare in clip purtand masca trasa in jos pe fata, striga ceva in directia celeilalte si o arata cu degetul. Colega ei se apropie cu mainile in sold, iar apoi cele doua incep sa isi arunce lovituri.

In timp ce oamenii din restaurant le filmeaza, femeile ajung la podea, dupa ce una dintre ele incearca sa o sufoce pe cealalta, iar lupta continua.

Videoclipul cu cele doua asistente batause a facut inconjurul lumii, internautii exprimandu-si socul la vederea imaginilor.

