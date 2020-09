Asta va fi cea mai VANDUTA carte din lume! Sexy-jurnalista Diletta Leotta a devenit SCRIITOARE. Motivul pentru care si-a povestit viata

Pe langa activitatea de reporter sportiv la postul DAZN, frumoasa italianca si-a gasit timp pentru a lansa o carte autobiografica.

"Scegli di sorridere" (Alege sa zambesti) e numele cartii care promite sa devina un "bestseller", asta nu neaparat datorita continutului, ci profitand de popularitatea de care se bucura Diletta Leotta pe intreaga planeta, in special in randul publicului masculin.

Considerata cea mai sexy jurnalista din lume, Diletta a avut de suferit la inceputul carierei, lucru pe care l-a dezvelit in aceasta carte aparuta pe piata saptamana trecuta.

"Cand auziti sau cititi o multime de lucruri despre tine, la inceput te simti rau in privinta criticilor si te enervezi cu privire la toate minciunile gratuite. Prima reactie e sa raspunzi la orice, chiar pe un ton ridicat. Atunci intelegi insa ca nu are sens, inveti sa ramai tacut si sa astepti cu rabdare sa treaca. Dupa multi ani in care tacerea parea cea mai buna modalitate de a reactiona, am decis sa spun versiunea mea despre cele intamplate", a declarat Diletta Leotta pentru a-si atrage cititorii.