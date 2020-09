Meci de POVESTE pe San Siro, cu "ALBA CA ZAPADA" in prim-plan. Sexy-jurnalista Diletta Leotta a asistat la "nebunia" din Inter - Fiorentina

Frumoasa prezentatoare a postului DAZN a asistat de pe marginea terenului la unul dintre cele mai spectaculoase meciuri ale sezonului.

Diletta Leotta si-a ales bine partida pe care s-o acopere in aceasta etapa din Serie A. Sambata seara, confruntarea dintre Inter si Fiorentina, disputata pe San Siro, s-a incheiat cu 7 goluri si cu o desfasurare dramatica a scorului. Cu veteranul Ribery pe post de "regizor", Fiorentina a condus cu 1-0 si 3-2, dar a fost invinsa in minutele de final, Inter intorcand rezultatul (4-3) in mod miraculos.

O incantare a fost si prezenta Dilettei Leotta, care de aceasta data a ales o tinuta mai sobra, tinand cont si de vremea frigurosa de afara. Totusi, italianca a ramas la fel de sexy, intr-o costumatie alba din cap pana-n picioare, care ne aminteste de celebra printesa "Alba ca Zapada".