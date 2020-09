N-ar spune NU! Diletta Leotta a vorbit despre relatia cu Zlatan Ibrahimovic. "E inacceptabil pentru principiile mele"

Dupa cateva luni in care a pastrat tacerea, frumoasa jurnalista a comentat zvonurile privind presupusa idila cu atacantul de la AC Milan.

Pe langa faptul ca au colaborat la o actiune de marketing, Diletta Leotta si Zlatan Ibrahimovic au fost vazuti in cateva randuri frecventand aceleasi locuri, iar presa italiana a dat ca sigura legatura sentimentala iscata intre cei doi.

Sexy-jurnalista postului DAZN a oferit prima sa declaratie in acest sens, pentru saptamanalul Chi. "El fiind un barbat angajat intr-o relatie, e inacceptabil pentru principiile mele. Cu toate optiunile care le ai in lumea asta, trebuie sa ai luciditate si sa nu te pui in situatii gresite", a spus Diletta.

Italianca a lasat astfel de inteles ca n-ar spune "nu" unui flirt cu Zlatan Ibrahimovic daca suedezul s-ar desparti in mod oficial de partenera sa, Helena Seger, cu care are si 2 copii. "Ibra" si Helena sunt impreuna de mult timp, nu sunt casatoriti, dar se pare ca atractia dintre ei s-a cam racit in ultimii ani.