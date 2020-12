Tara din Europa cu cel mai mare SALARIU MINIM. Majoritatea romanilor doar VISEAZA la banii astia

Autoritatile din Luxemburg au decis majorarea salariului minim pentru anul 2021, intarindu-si pozitia de lider continental la acest capitol.

Începând cu 1 ianuarie 2021, salariul minim în Luxemburg va varia între 2.141 și 2.201 euro pentru lucrătorii necalificați și între 2.570 și 2.642 de euro pentru lucrătorii calificați. E o crestere cu 2,8% față de salariul minim de care au beneficiat luxemburghezii în 2020.

Cu această decizie, Luxemburgul continua sa fie țara cu cel mai mare salariu minim din intreaga Europa. Remarcabil e faptul ca in ultimul deceniu, cresterea salariului minim a fost de 450 de euro. Practic, aceasta este suma aproximativa pe care o aloca Romania pentru retributia minima, astfel ca orice comparatie intre tara noastra si Luxemburg frizeaza ridicolul.

Masura de crestere a salariului minim in Luxemburg a fost luata pentru a proteja suplimentar familiile "sarace" afectate de pandemia cu coronavirus. Si, evident, exista si contestatari, in persoana asociatiilor patronale, care sunt puse in situatia de a-si creste considerabil cheltuielile cu salariile. Guvernul luxemburghez s-a gandit insa si la asta, primitand un ajutor financiar companiilor care intampina cele mai mari dificultati.

Tweet Luxemburg salariu Citeste si: