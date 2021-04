Asta e cel mai lung drum drept din Romania! Milioane de romani au trecut pe acolo, dar n-au stiut acest detaliu! Unde e amplasat

Asta e visul oricarui sofer: nicio curba, doar drum drept inainte cat vezi cu ochii. La propriu!

Cea mai lunga portiune de drum drept din Romania se afla pe drumul european E70, cel care face legatura intre Bucuresti si Alexandria. Intre Draganesti Vlasca si Vitanesti drumul nu are niciun 'obstacol' pentru soferi: linia dreapta e lunga de 15,8 kilimetri!



Recordul Romaniei este insa departe de cel mondial, stabilit in Arabia Saudita. Drumul dintre orasele Haradh si Badha are nu mai putin de 260 de kilometri si e cunoscut drept Autostrada 85. Pe locul 2 e '90 Mile Straight' din Australia, cu 146,6 kilometri in linie dreapta.

Tweet Romania Citeste si: