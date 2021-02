Asa arata rechinul cu fata de om! Pescarul a crezut ca nu vede bine. Unde s-a intamplat minunea

Un pescar din Indonezia a fost surprins sa vada ca a capturat un rechin cu fata umana.

Abdullah Nuren e numele asiaticului care a devenit o mica vedeta pe plan local. Totul a pornit de la o banala repriza de pescuit in urma careia indonezianul din provincia Nusa Tenggara de Est s-a ales cu un rechin femela.

Ca de obicei dupa o asemenea prada, urmatoarea operatiune e cea de transare a pestelui urias. Astfel, in burta rechinului au fost gasiti trei bebelusi, insa unul dintre ei avea o fata cu totul ciudata, asemanarea cu omul fiind una extrem de vizibila. Rechinul mic avea ambii ochi deasupra gurii, in conditiile in care localizarea normala a acestora e de o parte si de alta a capului.

Meanwhile, in Indonesia, a local fisherman has been left baffled after catching this baby shark with a 'human face' while out in the Indian Ocean. pic.twitter.com/EAKN4CbhIr