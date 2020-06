Arata DEMENTIAL si se iubeste cu unul dintre milionarii Parisului! Dansatoarea care i-a luat mintile campionului mondial 

Sethanie Taing l-a cucerit instant pe Julian Draxler.

Mijlocasul german formeaza o relatie cu fosta dansatoare a unui renumit cantaret, Matt Pokora. Cei doi sunt impreuna din iarna si isi exprima dragostea pe retelele de socializare de fiecare data cand au ocazia. Tanara il consoleaza pe Draxler, care nu reuseste sa se impuna la PSG.

Campion mondial cu Germania in 2014, in acest sezon Draxler a jucat 19 meciuri in tricoul campioanei Frantei si a pasat decisiv pentru coechipierii sai de 7 ori.

Sethanie are 73.2 mii de urmaritori pe care ii incanta cu aparitiile sale extrem de senzuale de pe retelele de socializare.