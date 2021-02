Arata ca un fotomodel, dar jobul ei e la volanul autobuzului. Pasagerii barbati sunt in al noualea cer

O tanara din Marea Britanie a dezvoltat o pasiune deosebita pentru meseria de sofer de autobuz.

Jodie Leigh Fox are 24 de ani si ar putea fi oricand fotomodel, atat pe podium cat si in spatiul virtual, asa dupa cum se poate vedea in social media, contul ei de Instagram fiind plin de fotografii provocatoare.

In ciuda calitatilor fizice de invidiat, Jodie are un job mai putin obisnuit pentru o femeie de varsta sa, ea fiind soferita pe autobuzele locale. Evident, ea este bombardata zilnic cu remarci privind contrastul dintre felul in care arata si ceea ce face.

Jodie a marturisit in presa ca inedita sa pasiune s-a nascut in copilarie, atunci cand ii placea nespus de mult sa stea in fata autobuzelor, langa sofer. "Am atat de multe comentarii de la pasageri, in special de la barbati...", recunoaste britanica. "Esti atat de draguta" sau "N-am vazut niciodata un sofer atat de frumos", sunt doar doua dintre complimentele de care si-a amintit Jodie.

"Am ceva probleme, pentru ca nu exista alte femei de varsta mea care sa faca asta. Dar mie imi place meseria mea, sper sa fac asta pana la pensie", a completat tanara.

