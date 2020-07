Dezvaluiri incredibile despre reteaua de pedofilie gandita de Jeffrey Epstein: "Erau filmari in care CELEBRITATI faceau sex cu MINORI"

Scriitorul din anturajul cuplului Epstein - Maxwell a descris episoade de neimaginat!

Omul de afaceri Jeffrey Epstein s-a sinucis in vara lui 2019, dupa ce a fost arestat intr-un caz urias de trafic de minori in scopuri sexuale. Relatiile de prietenie pe care Epstein le avea cu Donald Trump, presedintele SUA, dar si cu alti importanti politicieni si oameni de afaceri de peste ocean i-au facut pe multi sa creada ca acesta nu si-a pus capat zilelor. La un an dupa decesul lui Epstein, fosta sa iubita a fost si ea arestata si poate oferi politiei detalii extrem de importante in acest caz! Recent, Ghislaine Maxwell a cerut eliberarea pe o cautiune in valoare de 5 milioane de dolari, invocand amenintarea coronavirusului.

Un fost apropiat al cuplului, devenit acum scriitor sub pseudonimul William Steel, a facut cateva dezvaluiri socante. Acesta a afirmat ca Ghislaine Maxwell era nimfomana si a facut publice detalii nestiute despre activitatea cuplului.

"Cand ne intalneam, ma fortau sa urmaresc filmarile pe care le faceau cu oamenii importanti care apelau la serviciile lor. Le puneau la dispozitie minore cu care sa faca sex. Se laudau ca ii au la mana pe toti, iar Ghislaine era mereu cea mai interesata sa imi arate clipurile. Cand esti pus intr-o astfel de situatie, trebuie sa te prefaci ca nu judeci, dar a fost absolut socant.

Am vazut clipuri cu oameni foarte puternici, celebritati, oameni de afaceri, care faceau sex, chiar orgii cu minori. Printre clipuri, era si unul cu doi politicieni americani foarte importanti care intretineau relatii sexuale cu minori. Voiau sa ma impresioneze si sa ma intimideze. Se faleau ca sunt importanti pentru ca stiu oameni din intreaga lume", a spus Steel pentru The Sun.

Fostul amic al lui Epstein a povestit si cum a decurs prima sa intalnire cu omul de afaceri. Steel era hot de obiecte de arta si alte produse de valoare ridicata actualul si a fost lasat masca de prima interactiune cu Epstein:

"Eram intr-un magazin de diamante si l-am vazut cu o fetita care nu parea mai mare de 13-14 ani. Jeffrey avea mana in pantalonii ei. Era o diferenta de varsta incredibila, asta mi-a atras atentia si am stiut de la inceput ca e ceva in neregula. Am intrat in vorba cu el si mi-a zis ca fetita e nepoata lui, dar n-am crezit si i-am spus ca stiu ce face cu ea. Am intalnit-o apoi si pe Ghilsaine, cu care am facut sex de cateva ori. Fiind un hot profesionist, aveam mereu cu mine o geanta in care aveam si arme, ceea ce i-a impresionat pe Epstein si partenera sa.

Sex nu am facut decat cu Ghilsaine si cu alte prietene de ale cuplului, toate adulte, dar ea era o adevarata nimfomana. Ar fi facut orice. Imi amintesc ca m-a legat la un moment dat, in timp ce faceam sex", a adaugat Steel.

Acesta a dezvaluit si ca cei doi stiau ca e periculos ceea ce fac, insa aveau si un plan de fuga, numit planul Polanski, dupa regizorul de film Roman Polanski, care a fugit din SUA dupa ce a fost acuzat ca a violat o fetita de 13 ani. Ei voiau sa plece in Franta, de unde nu ar fi putut fi extradati.

"Jeffrey Epstein m-a intrebat daca pot descoperi unde a pus camerele de filmat, pentru ca stia ca am cunostinte puternice in materie de sisteme de securitate, dar n-am reusit sa le gasesc. Atat de bine erau ascunse. Dar stiam ca ma au si pe mine filmat si, chiar daca nu facusem sex cu minori, ma simteam in pericol, asa ca am furat cateva discuri si le-am trimis autoritatilor. Nu stiu ce au facut cu ele si nu stiu nici ce s-a intamplat cu restul filmarilor.

La un moment dat, Epstein a vrut sa il ajut sa rapeasca 100 de fete tinere pe care sa le duca pe o insula. Urma sa aduca si celebritati care sa faca sex cu ele acolo, orgii pe care apoi ei le-ar fi folosit pe post de material de santaj. Planuia chiar ca fetele sa ramana insarcinate. Am crezut ca e o gluma si mi-am dat seama doar peste ani buni ca vorbea serios. Era interesat de fete din afara Statelor Unite, pentru ca avea impresia ca acestea nu stiu cum functioneaza sistemul juridic si n-ar fi fost tentate sa depuna plangere", a mai spus William Steel, ajuns acum la 58 de ani.

Scriitorul planuieste sa lanseze un volum in care sa povesteasca toate intamplarile in care a fost implicat alaturi de Epstein si sotia sa si marturiseste ca vrea sa isi indrepte greselile din trecut. Steel sustine ca a fost un fan al stilului de viata pe care il avea in New York, dar totul s-a schimbat la inceputul anilor 2000, cand a fost trimis la inchisoare.