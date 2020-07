Se schimba PRIMA DOAMNA la Casa Alba? Scenariu HORROR pentru americani: Kim Kardashian in locul Melaniei Trump!

In cursa pentru presedintia Statelor Unite a intrat si Kanye West, nimeni altul decat rapperul care isi imparte viata cu vedeta Kim Kardashian.

Asa cum Donald Trump a reusit in mod miraculos, in 2016, sa preia fraiele celui mai puternic stat din lume, orice pare sa fie posibil si la alegerile din 2020. Ultimul nume care si-a anuntat candidatura la alegerile de la finalul anului este o surpriza uriasa, la care nimeni nu se astepta. Mai precis, printr-un anunt pe Twitter, rapperul Kanye West (43 de ani) a decis sa-si incerce norocul si sa ceara votul americanilor.

"Sa ne respectam promisiunea facuta Americii, cu incredere in Dumnezeu, cu o viziune comuna, pentru a ne costrui viitorul. Candidez pentru presedintia Statelor Unite", a fost mesajul transmis de West admiratorilor sai. Artistul nu duce lipsa de popularitate, fiind o celebritate in SUA in special ca partener de viata al celebrei Kim Kardashian.

Astfel, daca West isi va duce planul la final si va reusi sa-i ia locul lui Donald Trump, atunci si Kim Kardashian va prelua rolul de prima doamna a Americii, ocupat in prezent de fostul fotomodel de origine slovena Melania. Kim si Kanye au o relatie indelungata, incepand din 2012, ei casatorindu-se in 2014 si avand impreuna 4 copii (dintre care doi facuti cu mame-surogat).