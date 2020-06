Lovitura sub centura pentru prima doamna Melania Trump! Cu ce porecla JIGNITOARE o "alinta" Ivanka, fiica presedintelui SUA

Melania (50 de ani) si Ivanka (38 de ani), adica actuala sotie, respectiv fiica presedintelui Donald Trump din prima casatorie, n-au avut niciodata o relatie apropiata, raceala dintre ele fiind vizibila prin rarele aparitii publice in care sa apara impreuna.

O biografie a Melaniei Trump ("The Art of Her Deal") care urmeaza sa fie lansata pe piata aduce acum detalii nestiute despre felul in care cele doua femei se considera una pe alta. Astfel, autoarea Mary Jordan sustine ca Ivanka obisnuieste sa se refere la mama sa vitrega cu apelativul "Portretul", scotand in evidenta inabilitatea Melaniei de a vorbi in public si de a-si sustine ideile.

In schimb, prima doamna de la Casa Alba n-ar fi ramas datoare, fostul fotomodel de origine slovena numind-o deseori "Printesa" pe Ivanka Trump. Evident, in sens peiorativ, Melania fiind deranjata de importanta care si-o acorda Ivanka, ajunsa inclusiv in postura de sfatuitor politic pentru tatal Donald Trump.