Aplicatia WhatsApp NU VA MAI FI LA FEL! Schimbare DRASTICA din cauza pandemiei de Covid-19! Ce restrictii vor fi puse

WhatsApp va face o schimbare importanta in aplicatia pe care o folosesc milioane de oameni.

WhatsApp introduce o limita stricta pentru cate mesaje poti trimite prietenilor. Aplicatia intentioneaza sa puna in aplicare limite mult mai stricte in ceea ce priveste transmiterea mesajelor, pentru a reduce dezinformarea in timpul pandemiei de coronavirus.

In acest moment, daca un utilizator primeste un mesaj care a fost deja trimis frecvent, nu va mai putea sa il redirectioneze decat la o singura persoana. Anterior, astfel de mesaje puteau fi trimise la 5 persoane simultan.

Mesajele frecvente sunt cele care au fost deja trimis de cel putin cinci ori de catre alte persoane si sunt marcate de un set de sageti duble atunci cand apar in aplicatie.

Administratorii aplicatiei au spus ca au luat aceasta masura pentru a combate raspandirea dezinformarii din cauza focarului de Covid-19, anunta cei de la Daily Star.

Au fost raportate foarte mult continut in care erau prezentate afirmatii false despre tehnologia 5G care a dus la raspandirea virusului si alte teorii ale conspiratiei.

"Consideram ca este important sa incetinim raspandirea acestor mesaje pentru a mentine WhatsApp un loc pentru conversatie personala", au spus dezvoltatorii aplicatiei.

De asemenea, WhatsApp a confirmat ca noi masuri vor fi introduse in aplicatie in perioada urmatoare. Acestia testeaza si o caracteristica care le va permite utilizatorilor sa afle mai multe informatii despre mesajele transmise frecvent care le ajung.