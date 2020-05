Aparitie INCENDIARA a iubitei lui Cristiano Ronaldo pe coperta unei reviste! Cum s-a pozat Georgina 

Georgina Rodriguez a devenit cunoscuta in toata lumea gratie relatiei sale cu Cristiano Ronaldo. Ea a atras toate privirile si datorita siluetei de invidiat.

Recent, argentinianca in varsta de 26 de ani a participat la o noua sedinta foto, iar acum ea a aparut pe coperta revistei Women's Health.

In interviul acordat publicatiei, ea a dezvaluit ca baletul a avut un impact imens asupra vietii sale, atat fizic, cat si mental: "Baletul mi-a format corpul si personalitatea. Disciplina pe care dansul mi-a impus-o nu se reflecta doar in corpul meu, ci si in felul meu de a fi."

Mai mult decat atat, iubita superstarului de la Juventus a scris un mesaj emotionant pe Instagram, laudandu-si partenerul de viata. "Ai castigat Liga Natiunilor, titlul din Serie A si premiul pentru cel mai bun jucator din Serie A, dar nu e vorba doar despre premii si titluri, nu doar ele vorbesc despre tine, chiar daca ai foarte multe.

Cel mai mult vorbesc pentru tine pasiunea, dorinta de a deveni mai bun si munca de echipa. Esti o inspiratie pentru fotbal, pentru sport, pentru milioane de oameni. Nu te temi de provocari si iesi din zona ta de confort, autodepasindu-te constant si demonstrand lumii ca esti numarul 1. Te iubesc", a postat Georgina.