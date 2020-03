Anuntul care ingrozeste tot globul! Coronavirusul ar fi putut ucide 40 de milioane de oameni! Detalii cutremuratoare prezentate de experti

Coronavirusul ar fi putut produce 40 de milioane de decese.

Pandemia coronavirusului a lovit puternic intreg globul si ar fi cauzat cel mai probabil aproximativ 40 de milioane de decese in acest an, daca nu s-ar fi luat masuri preventive impotriva acestui virus.

Cercetatorii de la Imperial College London, au efectuat un studiu prin care au estimat scala potentiala a pandemiei de coronavirus la nivel global, iar in urma cercetarii au subliniat faptul ca daca eforturile depuse pentru a stopa impactul pandemiei nu ar mai fi eficiente, acest lucru ar putea duce la un numar urias de decese.



"Estimam ca omenirea se va confrunta cu o urgenta fara precedent a sistemului de sanatate publica in saptamanile si lunile urmatoare. Studiul nostru sugereaza ca toate tarile vor trebui sa aleaga intre a lua masuri intensive si costisitoare pentru a suprima transmiterea virusului sau sa riste ca sistemele lor de sanatate sa fie coplesite foarte repede. Totusi, rezultatele noastre au subliniat ca o actiune rapida, hotarata si colectiva, daca va fi luata in prezent, va salva milioane de vieti in urmatorul an", a declarat Patrick Walker, un doct care a luat parte la acest studiu.

