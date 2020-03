Nici nu a venit bine, ca trebuie sa plece! Barcelona vrea sa scape de inlocuitorul lui Suarez! Pandemia coronavirusului le-a stricat planurile catalanilor! Ce s-a intamplat

Barcelona vrea sa scape de un jucator.

Spania este una dintre tarile lovite cel mai puternic de pandemia coronavirusului, iar La Liga ar putea sa nu se mai joace in acest sezon. Din cauza acestui fapt, Barcelona vrea sa il vanda in aceasta vara pe atacantul Martin Braithwaite, de care nu mai are nevoie in aceste conditii, scriu cei de la Sport.es.

Martin Braithwaite a fost adus de Barcelona pe Camp Nou de la Leganes, in luna februarie a acestui an in schimbul a 18 milioane de euro. Chiar daca perioada de mercato era inchisa, Barcelona a primit acordul din partea Ligii spaniole de a mai face un transfer in conditiile in care Luis Suarez si Ousmane Dembele s-au accidentat pe termen lung.

Din cauza faptului ca pandemia a lovit puternic Spania, catalanii sunt nevoiti sa il vanda pe atacantul danez, care a prins 128 de minute in tricoul Barcelonei, pentru a recupera cele 18 milioane de euro.