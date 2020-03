Anunt SOC facut de Banca Mondiala! Cate milioane de oameni vor ajunge sa traiasca in saracie dupa pandemia coronavirusului! Raportul care ingrozeste tot globul

Anuntul socant facut de Banca Mondiala.

Pandemia coronavirusului a lovit intreg globul si cu siguranta criza provocata de aceasta pandemie va avea efecte puternice asupra economiei, iar milioane de oameni ar putea ajunge sa traiasca in saracie. In Sua, de exemplu, 3 milioane de oameni au facut cereri pentru a fi ajutati de stat din cauza faptului ca au fost trimisi in somaj.

Pe langa acesti 3 milioane de oameni, inca 11 milioane ar putea fi afectati de aceasta criza economica provocata de COVID-19, numai in zona Asiei de sud-est, potrivit CNN, care a citat un raport al Bancii Mondiale. Specialistii de la Banca Mondiala spun ca cetateni din China, Indonezia, Filipine, Malaezia, Thailanda si Papa Noua Guinee sunt in pericol sa ramana fara locuri de munca.

"Toate tarile din zona de est a Asia-Pacific trebuie sa constientizeze ca pe langa actiuni clare luate la nivel national este nevoie si de cooperare internationala, acesta fiind cel mia eficient vaccin economic impotriva amenintarii virulente", se arata in raportul Bancii Mondiale.

Banca Mondiala va oeri un ajutor financiar de 14 miliarde de dolari tarilor in curs de dezvoltare, pentru a mai usura din efectele crizei provocate de coronavirus.