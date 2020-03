Gigi Becali poate pierde zeci de milioane de euro din cauza coronavirusului. Cum afecteaza tranzactiile imobiliare ratate activitatea FCSB

Becali este unul dintre cei mai mari proprietari de terenuri intravilane din tara.

Criza provocata de coronavirus il afecteaza pe Gigi Becali pe mai multe planuri, nu doar in privinta sistarii activitatii FCSB si a micsorarii incasarilor clubului de fotbal. Dupa ce a negociat cu reprezentantii fotbalistilor si a decis sa injumatateasca salariile pana in luna septembrie, pentru a echilibra bugetul pe urmatoarele luni, acum afaceristul trece in modul avarie si in privinta celei mai banoase activitati desfasurate.

Conform, publicatiilor economice, averea lui Becali, la finalul anului 2019, s-ar ridica la 400-450 de milioane de euro, dar Dumitru Dragomir, fostul sef al LPF, spunea ca "e mai cel mai bogat din Romania, nici Tiriac nu are banii lui. Are pamanturi de doua, trei miliarde de euro, va spun sigur!".Latifundiarul avea in pregatire cateva tranzactii imobiliare consistente, care i-ar fi alimentat contul cu mai multe zeci de milioane de euro. El era foarte aproape de vanzarea unor terenuri catre companii romanesti si straine, dar toate investitiile acestora s-au suspendat pe termen nelimitat, pentru ca toata lumea asteapta sa vada cat va mai dura pandemia de coronavirus, cat de puternica va fi contractia economica dupa terminarea ei si care vor fi preturile pe noua piata.

De asemenea, pot aparea corectii in privinta pretului, pentru ca deja numarul cumparatorilor a scazut dramatic si creditele se vor obtine mai greu. In SUA, de exemplu, cumparatorii asiatici, care erau protagonistii celor mai multe si mai mari tranzactii imobiliare, au anuntat ca nu pot sau nu vor sa mai plateasca preturile de dinaintea izbucnirii crizei Covid-19 si ca asteapta terminarea ei pentru a plati sume mai mici.

Pentru patronul de fotbal Becali, criza creata de coronavid nu este la fel de dezastruoasa precum cea din imobiliare. El asteapta acum decizia UEFA de a suspenda regula fair-play-ului financiar pe o perioada de 6 luni sau 1 an, ca sa poata imprumuta clubul cu mai multe milioane de euro. De asemenea, poate scapat de mai multi jucatori nedoriti in aceasta vara, iar preturile fotbalistilor pe care pusese ochii pentru a-i transfera in 2020 se vor injumatati, cu multe dintre cluburile din Liga 1 functionand acum la limita insolventei si falimentului.