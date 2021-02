ANUNT DE ULTIMA ORA | Tribunalul Cluj a hotarat ca celebra filmare cu Marica de la hotel sa fie eliminata de pe internet

Fillmarea cu Ciprian Marica in prosop la un hotel din Cluj a facut inconjurul Romaniei.

Filmarea a fost inlaturata din mediul online dupa ce avocatii care o reprezinta pe Ana Muntea, femeia care apare in filmarea cu fostul international roman, au cerut acest lucru, respectandu-se astfel dreptul la protectia vietii private.

"Dispune, de urgenta si fara trecerea unui termen (…) inlaturarea provizorie din mediul online (..) pana la solutionarea definitiva a dosarului de fond aflat pe rolul Judecatoriei Cluj-Napoca (…) a articolelor si a postarilor in intregimea lor, precum si a comentariilor la acestea, in care apar detalii legate de viata privata/intima a reclamantei. (…)

Interzicerea provizorie a incalcarii dreptului fundamental al reclamantei la viata privata prin interzicerea paratilor sa mai publice, in mediul online sau in scris, in intregime sau partial, a inregistrarii video la care s-a facut referire, in care reclamanta este prezentata in ipostaze legate de viata sa privata/intima, precum si a oricarei alte imagini cu reclamanta, preluata de pe acest video, sau sa le difuzeze in cadrul unor emisiuni TV sau alte canale media, pana la solutionarea definitiva a dosarului de fond aflat pe rolul Judecatoriei Cluj-Napoca", se arata in decizie.

