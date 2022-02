Anamaria Prodan, tiradă la adresa lui Gigi Becali și Ianis Stoica: "Nu ai caracter!"

Anamaria Prodan a fost agentul lui Ianis Stoica până la finalul anului trecut, când atacantul de la FCSB a decis să renunțe la serviciile sale și să semneze cu firma fraților Becali.

Anamaria Prodan, tiradă la adresa lui Gigi Becali și Ianis Stoica

Prodan i-a transmis un mesaj dur lui Ianis Stoica, povestind modul în care l-a ajutat de-a lungul carierei. De asemenea, impresarul a vorbit și despre Gigi Becali, cu care se află într-un conflict încă de când Dennis Man a schimbat tabăra și s-a transferat la Parma cu ajutorul firmei fraților Becali.

"Vezi cum este? La fel am zis și de Man. Intuiția mea bate totul, e vorba de profesionalism, de ochi. Eu când le-am spus, ei dormeau. Toți au dormit, venea Anamaria să le deschidă ochii. Și lui Gigi Becali: 'Patroane, uită-te la meciul de baraj din Liga 2, Dennis Man'. A zis 'Nuuu, nu mă uit eu'. Uită-te, este senzațional, îl vindem pe milioane. Uite, este om religios domnul Gigi Becali, să povestească discuția noastră. I-am spus atunci: "Patroane, facem milioane cu el'. A făcut numai el, că așa este Gigi Becali, numai el face, dar Dumnezeu o să-i ia pe partea cealaltă, iar el știe lucrul ăsta.

Stoica, la fel, era la copii și juniori în Germania, îți dai seama ce cunoscut era, nu? Mamă, cu ce discuții, scandaluri l-am adus. M-am contrat cu Argăseală, care spunea că nu merită banii ăștia copilul ăsta, că nu vrea salariul ăsta, că e mic, că și-o ia în cap. A fost o telenovelă. Tot mă duceam cu taică-su, cu el, îl sunam zi, noapte, voiam să-i măresc salariul, să fie liniștit Ianis Stoica. Și ce mi-a zis Gigi Becali: 'Dacă o sigură dată mai veniți, nu mai intrați niciunul la palat'. L-am terorizat pe Gigi Becali cu Ianis Stoica.

Ianis are un contract atât de beton încât n-ai ce să-i faci. Aici e vorba de caracter. Pe lângă faptul că ai un contract semnat, e vorba de caracter și de părinți, care au stat lângă mine. Până și zilele de naștere i le făceam, era copilul meu. Când faci asemenea lucruri, chiar dacă ești sunat de Becali, de Giovanni, de oricine, înseamnă că nu ai caracter. Niciunul dintre ei, dar asta este, ține de educație. Eu, cu Nicolae Stanciu, cu Bourceanu, cu Pinti, am plecat din prima secundă și am rămas până acum familie. Au ajuns fabulos de bine, le-am făcut contractele perfect. Acum sunt jucători și antrenori legendari pentru România.

Când vii cum a venit Ianis Stoica, de 40 de ori venea la mine și zicea: "Vreau să vorbim cu Gigi, dar eu nu mai vreau să joc la echipa asta, vreau să mă schimb, vreau la Liga 1'. I-am spus că nu e pregătit pentru Liga 1, dar nu contează, Anamaria s-a dat peste cap și l-a dus la Călărași. 'Aa, păi, ce? Eu nu joc, vreau să plec dacă nu joc'. Bine, Ianis, hai să plecăm. Ne-am dus pe la Metaloglobus, nu mai voia nici acolo, am plecat cu scandal. Ana a tăcut, că e manager și lucrează cu materialul pe care îl are, când, dintr-o dată, mă pomenesc că îi fac contract, îi mai dăm și bani ca să aibă copilul banii. Partenerii mei au spus că e un copil și n-ai cum să-l pui pe companie și să-i ceri și bani. Nu, el trebuie să aibă de la noi că e ca și copilul meu 20.000 sau 20.000 și ceva ca să-și ia și el mașină. Asta a fost nebunia vieții mele, să-i fac pe toți milionari, cu mașini, cu case", a spus Anamaria Prodan, la emisiunea Ora Exactă în Sport, de la Pro X.