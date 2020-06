Am aflat TARIFUL! Cu cat isi platesc fotbalistii DAMELE DE COMPANIE. Vedeta din Spania care a dat tot din casa!

Cantareata si actrita iberica Amor Romeira a facut declaratii incendiare despre petrecerile private organizate de fotbalisti.

Nu e un secret faptul ca jucatorii de top isi arunca o parte din banii castigati pe teren pentru satisfacerea unor mici placeri personale, asa cum ar fi escapadele in compania unor femei fatale. Ceea ce nu se stia insa era pretul cerut de aceste dame de companie pentru a-i "intretine" pe fotbalisti.

O idee despre sumele care se invart in acest domeniu ne-a fost oferita de Amor Romeira (31 de ani), in cadrul unei emisiuni televizate din Spania. Desi sustine ca n-a acceptat niciodata o asemenea propunere, ea a intrat insa in amanuntele unor asemenea party-uri. "Sunt chemata mereu, dar am refuzat. De fiecare data cand un un fotbalist vrea sa organizeze o petrecere, cauta actrite, vedete TV, modele pe Instagram", a afirmat Romeira.

"Fetele ajung sa castige 800-900 de euro pentru o zi in compania unui fotbalist. De asemenea, trebuie sa renunti la telefonul mobil si la alte lucruri personale pana la sfarsitul zilei", a completat Amor Romeira.