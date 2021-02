Altii beau intr-o zi cat ei intr-un an! Tara in care oamenii consuma cea mai putina bere. Cine sunt "campionii"

O statistica interesanta arata locul de pe glob in care consumul de bere pe cap de locuitor e la nivelul minim.

Specialistii de la "Expensivity" au facut o ierarhie a tarilor din punct de vedere al apetitului pentru bere, concluzia in partea din fata a clasamentului plasand Cehia pe primul loc, cu 468 de beri pe care o persoana le bea, in medie, pe parcursul unui an calendaristic. Evident, nemtii n-aveau cum sa lipseasca din top, surpriza venind de la spanioli, care sunt pe locul al doilea.

Studiul scoate in evidenta si polul opus, adica tarile in care consumul de bere e aproape inexistent. "Campioana" la acest capitol este Haiti, tara insulara din Caraibe in care se beau doar 4 beri pe an, in medie, de catre o persoana. Indonezia (7 beri) si Iordania (8 beri) nu sunt nici ele departe de coada plutonului.

