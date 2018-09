Cristiano Ronaldo, din nou in mijlocul unui scandal sexual! Dezvaluirile de ultima ora ale femeii care il acuza de viol: "Spune doar 99%"

Cristiano Ronaldo este acuzat de viol de o femeie din Las Vegas.

O femeie din Las Vegas sustine ca fotbalistul cel mai faimos al planetei a violat-o intr-o camera de hotel in 2009. Aceasta a vorbit, pentru prima data despre acel episod, pentru Der Spiegel.

Kathryn Mayorga, in varsta de 34 de ani, a povestit ca a fost violata in 2009, in Las Vegas, de Cristiano Ronaldo. Mai tarziu, starul portughez i-a platit 375.000 de dolari pentru ca ea sa nu vorbeasca niciodata despre acea noapte.

Avocatul femeii a atacat la un tribunal din Nevada intelegerea incheiata in urma cu noua ani.

Mayorga a vorbit public pentru prima data despre episodul din acea noapte.

"In acest moment, el este in genunchi. Spune doar 99% din ceea ce s-a intamplat. Insista ca e baiat bun, dar uita acel un procent", a spus presupusa victima pentru publicatia germana.

Cristiano Ronaldo a negat orice acuzatie si a spus ca actul sexual a fost unul de comun acord.

Totusi, avocatul femeii sustine ca starul portughez a marturisit in pledoaria sa: "Ea a spus nu si stop de cateva ori".

Scandalul a izbucnit in urma cu un an si jumatate, insa este pentru prima data cand victima a vorbit public despre ceea ce a patit in 2009.