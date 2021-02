Acum nici sfarsitul lumii nu-l mai poate ucide. Reactia barbatului care a fost scos viu din noroi. "Tsunamiul Himalaya" a devastat tot

Desprinderea unui ghetar din Himalaya a provocat scene halucinante in India, unde salvatorii au mult de lucru in aceste zile.

Avalansa si inundatiile produse au fost catastrofale pentru localnicii aflati in preajma celui mai inalt lant muntos din lume, indienii vorbind in aceste zile despre "tsunamiul Himalaya". Peste 150 de persoane sunt date disparute, probabil pentru majoritatea eforturile de salvare ale autoritatilor urmand sa fie inutile.

Tonele de praf de pe traseu, combinate cu apa, au creat un strat gros de noroi, multi oameni fiind prinsi fara scapare de aceasta viitura. Din fericire, a existat si un caz miraculos, in care un barbat a fost localizat in interiorul unui tunel, iar cei aflati la suprafata au reusit sa-l extraga pe norocosul indian din noroi. Dupa cum se poate vedea, reactia celui salvat a fost una pe masura, barbatul ridicand mainile in semn de victorie, ca si cum s-ar fi nascut a doua oara.

Tweet India Himalaya Citeste si: