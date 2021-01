DEZASTRU e putin spus! BIJUTERIILE pe roti au fost arse in TOTALITATE. Pierderile sunt INCALCULABILE

Un incendiu devastator a distrus aproape in totalitate un muzeu in care se aflau peste 200 de motociclete si automobile de epoca.

La granita dintre Austria si Italia, Top Mountain Cross a fost deschis in 2016 de doi frati germani pasionati de motociclism, Alban si Attila Scheiber, intentia acestora fiind de a strange la un loc, pentru vizitare, o sumedenie de "bijuterii" pe roti. Muzeul ajunsese sa gazduiasca aproximativ 230 de modele de motociclete clasice, inclusiv celebrul Harley-Davidson, dar si automobile de epoca precum Porsche sau Ferrari.

Din pacate, initiativa laudabila a fost victima unui dezastru, mai exact un incendiu izbucnit in plina noapte in cladirea din lemn a muzeului. Peste 50 de pompieri au ajuns la fata locului si au stins focul, insa probabil ca piesele de rezistenta dinauntru nu vor mai putea fi recuperate niciodata. Din fericire n-au fost victime umane, iar cauza incendiului va fi stabilita cu exactitate in perioada urmatoare.

