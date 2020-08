Actorul rapus de cancer la 43 de ani s-a insurat in SECRET inainte sa moara! Cu cine se iubea Chadwick Boseman si care a fost ULTIMA lor aparitie publica

"Pantera neagra" din filmul Marvel avea o relatie de lunga durata cu cantareata Taylor Simone Ledward, cu care s-ar fi casatorit de curand.

Decesul lui Chadwick Boseman la numai 43 de ani a indurerat lumea cinematografiei si nu numai, unul dintre cei mai in voga actori trecand in nefiinta dupa o lupta de aproape 4 ani cu un cancer de colon. In viata personala, Chadwick a fost o persoana extrem de discreta, la fel cum era si relatia sa de dragoste cu Taylor Simone Ledward, o artista in varsta de 29 de ani care si-a construit o cariera in muzica electronica.

Cei doi s-au cunoscut in 2015, pe un aeroport din Los Angeles, cu putin timp inainte ca Chadwick sa primeasca durerosul diagnostic medical, in 2016. De-atunci, Boseman si iubita sa s-au afisat pe la diverse evenimente, legate in special de meseria de actor a americanului. Pana la momentul decesului survenit in urma cu doua zile, despre Chadwick si Taylor Simone se stia doar faptul ca s-au logodit, in octombrie 2019.

In aceste conditii, a surprins oarecum comunicatul prin care apropiatii actorului au anuntat ca Chadwick Boseman a avut-o alaturi pana in ultima clipa pe sotia sa. Astfel, se pare ca una dintre ultimele dorinte ale cuplului a fost si cea de-a deveni o familie. Deocamdata nu se stie data la care cei doi si-au unit destinele, dar cel mai probabil evenimentul s-a petrecut in urma cu cateva luni. Cert e insa faptul ca ultima aparitie publica a lui Boseman in compania partenerei sale a fost in februarie, cu ocazia unui mega-eveniment sportiv, All Star Game-ul din campionatul nord-american de baschet (NBA).