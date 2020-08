Aubameyang a marcat cu Liverpool! Omagiu emotionant pentru Chadwick Boseman dupa gol! Arsenal a BATUT-O la penalty-uri pe Liverpool in Community Shield

Arsenal si Liverpool s-au intalnit pe Wembley in Community Shield, echivalentul Supercupei.

Aumameyang a deschis scorul pentru castigatoarea Cupei Angliei in minutul 12. Dupa de l-a batut pe Alisson, golgeterul lui Arsenal i-a adus un omagiu lui Chadwich Boseman, actorul din Black Panther care a murit ieri la 43 de ani.

'Wakanda Forever' a fost folosit de Aubayemang pentru bucuria de la goluri si sezonul trecut. Gabonezul chiar a purtat o masca Black Panther dupa ce a marcat pentru Arsenal in fata lui Rennes in Europa League.

Liverpool a egalat in minutul 73, dupa prima reusita a lui Minamino in tricoul campioanei de pe Anfield. Dupa 1-1 in 90 de minute, s-a trecut direct la penalty-uri. Pustiul Brewster a fost singurul ca ratat, iar Arsenal s-a impus cu 5-4 si a luat Community Shield!

