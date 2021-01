Actorul PLAYBOY a cedat psihic! Cum a reactionat dupa ce a cucerit-o pe cea mai RAVNITA femeie. Gestul a fost SOCANT

Fascinantul actor turc Can Yaman (31 de ani) e suparat de atentia mediatica starnita dupa ce intrat intr-o idila cu o frumoasa jurnalista.

Diletta Leotta (29 de ani) e considerata nu numai cea mai sexy ziarista din lume, ci si una dintre cele mai ravnite femei, in special in Italia, acolo unde isi desfasoara activitatea. Singura dupa despartirea din vara trecuta de boxerul Daniele Scardina, senzuala Diletta a fost surprinsa la inceputul anului in bratele unuia dintre barbatii fatali ai planetei, actorul turc Can Yaman, a carui reputatie de Playboy in randul femeilor e arhicunoscuta.

Noul cuplu care se prefigureaza a dat insa de greutati inca de la inceput. Asta pentru ca tabloidele si internautii sunt cu ochii in patru la orice miscare a celor doi, lucru cu care Can Yaman nu se poate obisnui, el avand pana acum o prezenta discreta in ceea ce priveste viata intima.

Sugrumat de atentie si intrebari de tot felul, iubitul Dilettei a cedat psihic, cel putin spatiul online. "Sunt treburile mele. Punct", le-a transmis el numerosilor fani de pe Twitter dupa care a facut o alta miscare total neasteptata, inchizandu-si de tot profilul pe reteaua de socializare, conform jurnalistilor italieni de la Corriere dello Sport.