I-a mai dat o SANSA! Superba Diletta Leotta s-a IMPACAT cu iubitul boxer. "Meci" pierdut pentru Zlatan Ibrahimovic?

Questa settima su "Chi" un clamoroso ritorno di fiamma: Diletta Leotta e Daniele Scardina ancora insieme poche settimane dopo la loro rottura estiva. I due (che durante la lontananza hanno sempre parlato con profondo affetto l'uno dell'altro - "è stato un grande amore", aveva detto a "Chi" la conduttrice) hanno trascorso insieme il fine settimana a Roma . Per una coppia che si ricompone, una che nasce: Stefano De Martino e la top model MariaCarla Boscono. I due hanno passato il fine settimana in montagna e poi lui l'ha portata nella sua nuova casa da single. Un'altra nuova coppia ha approfittato dell'ultimo weekend senza restrizioni causa pandemia per stare insieme lontano dalla città: Giulia De Lellis e Carlo Gusalli Beretta, ex di Dayane Mello, hanno passato un romantico fine settimana in un celebre Relais& Chateau in Franciacorta. E ancora, la drammatica testimonianza dell'ex ministro Nunzia De Girolamo, che racconta la battaglia che lei e la sua famiglia (compreso il marito, il ministro Francesco Boccia) stanno combattendo contro il Covid 19. Infine un ritratto, fatto da chi la conosce bene, di Guenda Goria , la più amata e discussa concorrente del GfVip5 . Tutto questo, e molto di più su @chimagazine in edicola. #chimagazineit #dilettaleotta #danielescardina #kingtoretto #scoop #stefanodemartino #mariacarlaboscono #nunziadegirolamo #covid19 #giuliadelellis #gfvip5 #guendagoria #esclusivo

