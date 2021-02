Acesti iubiti s-au intalnit accidental, la mare, la 33 de ani dupa ce s-au despartit si sunt acum din nou impreuna! Transformarea lor e uluitoare

Viata chiar bate filmul!

Gaynor Williams si Dean Ryan au fost impreuna acum 33 de ani. S-au intalnit accidental intr-un bar din Benidorm si formeaza din nou un cuplu! Totul s-a intamplat dupa ce Gaynor a mers in statiunea din sud-estul Spaniei in 2019 pentru a-l uita pe partenerul sau din ultimii 16 ani, de care tocmai se despartise. Femeia l-a intalnit pe Dean Ryan intr-un bar. L-a vazut pe scena si spune ca l-a recunoscut imediat.

"Avea aceeasi voce superba si un zambet foarte cald. Parul lui e putin altfel, dar ochii ii sclipeau in acelasi fel. Asa ne-am cunsocut si acum 33 de ani", a dezvaluit femeia pentru Mirror. Dupa ce spectacolul lui Dean s-a terminat, Gaynor s-a dus sa-l caute in backstage.

"Am inceput sa vorbim si ne-am inteles excelent. Ne-am simtit de parca nu ne-am fi despartit vreodata. Dean traieste in Benidorm de cativa ani, i-am zis ca abia am iesit dintr-o relatie si ca sunt in vacanta. Ne-am vazut si ziua urmatoare, am povestit despre ceea ce ni s-a intamplat in ultimii 30 de ani. Exista inca acea scanteie intre noi", explica Gaynor, care s-a intors in Marea Britanie la finalul sejurului.

Dupa declansarea pandemiei, Dean s-a vazut in imposibilitatea de a calatori, la fel si Gaynor. Asa ca artistul i-a propus sa inceapa o viata noua alaturi de el in Benidorm. Cei doi sunt inca un cuplu. "Am simtit ca suntem chiar mai uniti decat eram cand eram doar niste pusti. N-as putea fi mai fericita decat sunt acum", marturiseste femeia.

In 1986, cand au intrat prima oara intr-o relatie, Gaynor avea 16 ani, iar Dean 19. Schimbarea fizica princ are au trecut ii face greu de recunoscut!

