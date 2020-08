Accident mai STUPID nu exista. Un super-sportiv s-a urcat pe ATV impreuna cu fiul sau, in fata casei. A urmat DEZASTRUL!

Americanul Derrick Lewis, vedeta in circuitul UFC, a scapat ca prin minune de o tragedie..

In varsta de 35 de ani, Lewis e unul dintre cei mai cunoscuti practicanti de arte martiale, fiind plasat in acest moment in Top 5 cei mai combativi luptatori din UFC, la categoria grea. In particular, Derrick are o pasiune aparte pentru vehiculele de teren, hobby care i-a produs zilele trecute o spaima uriasa.

In mediul online a devenit viral un scurt filmulet postat de Lewis pe Instagram, in care se poate vedea ce poate produce o clipa de neatentie. Mai precis, americanul a incercat sa iasa la o scurta plimbare cu ATV-ul in compania unuia dintre cei doi baieti ai sai, tentativa care s-a incheiat extrem de rapid. Lasandu-l pe micut nesupravegheat la "butoanele" ATV-ului, acesta a pornit in tromba, absolut necontrolat, izbindu-se violent de peretii casei si oprindu-se undeva in spatiul verde din apropiere. Din fericire, incidentul nu s-a lasat cu urme fizice, Derrick si fiul sau scapand nevatamati. "Suntem OK", a scris luptatorul pe Instagram, in urma unui eveniment care ii va ramane insa mult timp in memorie.