Absolut incredibil! De unde s-a ales 'Scarface' Al Capone cu cicatricile sale celebre de pe fata! Nimeni nu si-ar fi inchipuit asta despre temutul mafiot

Unul dintre cei temuti lideri ai gangsterilor americani din primii ani ai secoului al XX-lea a facut tot posibilul sa ascunda secretul cicatricilor care i-au adus porecla 'Scarface'.

Nu i-a iesit! :)

Nascut in 1899 la New York intr-o familie de imigranti napoletani, Alphonse Gabriel Capone a condus mafia din Chicago in anii '20. Al Capone si-a facut averea din jocuri de noroc ilegale, bordeluri si din traficul de bauturi alcoolice in vremea Prohibitiei din Statele Unite.



Temutul mafiot s-a ales cu cicatricile oribile de pe fata in urma unui incident despre care nu s-au cunoscut foarte multe in epoca in care a trait. Capone i-a spus unei femei ca are 'un fund frumos' de fata cu fratele acesteia. Barbatul s-a infuriat si a reactionat instant, fara ca interlopul sa mai aiba timp sa reactioneze. Capone a fost taiat de 3 ori pe fata, iar ranile, desi vindecate, i-au lasat urme pentru tot restul vietii.

Mafiotul e considerat responsabil pentru cel putin 30 de decese. Al Capone a murit in 1947, la 48 de ani, din cauza unui atac cerebral, urmat de un stop cardiac.