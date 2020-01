Arestare de rasunet! Ce mafiot a fost saltat in timp ce lua masa la un restaurant de lux

Mafiotul risca ani grei de inchisoare.

Europol a reusit o captura impresionanta, dupa ce l-au arestat pe Daniel Burdett. In varsta de doar 28 de ani, englezul este suspectat ca e principalul om care baga ilegal arme in Marea Britanie, desi are doar 28 de ani.

Burdett se ocupa cu trafic ilegal de arme dar si de droguri, fiind capturat in Olanda, in timp ce lua cina la un restaurant de lux. De altfel, Olanda este si tare de unde acesta procura arme si droguri, fiind cunoscut faptul ca aceasta tare este o "piata de deschidere" pentru astfel de infractiuni, grupari mafiote de pe toate continentele avand "filiale" in aceasta tara.

Englezul era cautat de politie de mai multi ani, si era in fruntea listei de infractori urmariti de politia din Anglia.