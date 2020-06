A mancat la fast food si i s-a facut rau! Prietenii au dus-o imediat la spital, dar ce aveau sa descopere i-a lasat interzisi! Ce avea, de fapt, tanara de 21 de ani

A mancat la fast food si credea doar ca a exagerat cu burgerii cand i s-a facut rau!

Daisy Young, o tanara de 21 de ani din Dundee, a fost dusa de urgenta la spital de prietenii ei dupa ce s-a plans de crampe abdominale. Tocmai mancase burgeri si credea ca asta e motivul starii sale. Daisy a crezut ca jobul de la McDonald's a facut-o sa se ingrase in ultimele luni. De fapt, tanara era insarcinata. Dupa 4 ore de cand a fost internata, fata a nascut!

"Am avut crampe si cu o zi inainte, dar am zis ca e ceva trecator. A devenit mai rau a doua zi, asa ca prietenii mei m-au dus la camera de garda pentru o ecografie. Am aflat ca sunt insarcinata dupa ce doctorul a inceput sa ma examineze. Am fost socata", a spus Daisy, care a nascut un bebelus perfect sanatos.

Fata lua anticonceptionale si nu i-a venit sa creada ca e mama nici cand medicii i-au pus fiul in brate: "Eram atat de socata, incat nu puteam nici sa plang!"