A fugit de politisti, dar de ea n-a reusit sa scape. Schema de senzatie cu care femeia a pus la pamant hotul

O femeie din Texas (SUA) e admirata pentru gestul plin de curaj de a dobori la pamant un infractor care fugea de politisti.

Phyllis Pena e protagonista unei povesti devenite virale in spatiul virtual. Totul s-a intamplat in dimineata zilei de 31 ianuarie, atunci cand americanca a observat faptul ca un barbat misterios se uita pe geamul casei fiicei sale. In calitate de mama grijulie, aceasta a sunat la politie si a asteptat interventia fortelor de ordine.

Din inregistrarile filmate de echipajul de politie ajuns la fata locului se poate vedea cum Phyllis a ramas in preajma presupusului hot si chiar a ajutat la capturarea acestuia. Astfel, cand tanarul de 19 ani incerca sa se sustraga politistilor, femeia a intervenit brutal, doborandu-l la pamant cu un placaj care se mai vede doar pe la meciurile de rugby. "S-a descurcat destul de bine", au recunoscut chiar si politistii.

