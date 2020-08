A aparut de NICAIERI dupa o explozie misterioasa! Craterul de 50 de metri adancime care a SOCAT planeta

Un crater gigant a aparut in tundra arctica a Rusiei.

Craterul de 50 de metri adancime a aparut dupa mai multe zvonuri conform carora au aparut OZN-uri in zona si s-au facut teste secrete asupra unor rachete.



Gaura a fost descoperita dupa o explozie masiva in tundra in urma unei veri toride si se crede ca a avut loc 'o acumulare de gaz metan in timpul decongelarii'. Este al 17-lea astfel de crater care apare in zona in ultimii 6 ani.

Alte astfel de gauri au alimentat teoriile conspiratiei de la lansari de OZN-uri pana la teste nucleare ale Kremlinului.

Bucati de sol si gheata au fost aruncate sute de metri in sus de la epicentru de o 'forta colosala' cauzata de explozie, anunta oamenii de stiinta.



Gaura a fost descoperita de o echipa a unei televiziuni care mergea intr-o misiune care nu avea legatura cu descoperirea facuta, anunta The Siberian Times.

Sursa foto: The Siberian Times