65 de zile fara SOARE! Ei sunt pamantenii care traiesc doua luni pe INTUNERIC

Locuitorii orasului Utqiagvik din Alaska au vazut miercuri ultimul apus de soare pana la data de 23 ianuarie 2021.

Fenomenul se intampla in cel mai nordic oras din Statele Unite, acolo unde urmatorul rasarit al soarelui se va produce abia peste doua luni, la finalul lui ianuarie. Americanii au remrcat faptul ca respectivii cetateni vor avea intre timp si un nou presedinte, investirea lui Joe Biden fiind programata la 20 ianuarie 2021.

Perioada lunga de absenta a soarelui e cunoscuta in geografie drept "noaptea polara", care are loc in fiecare iarna la latitudini inalte din apropierea cercurilor arctice si antarctice.

De mentionat faptul ca intunericul nu fi non-stop, pe parcursul unei zile existand cateva ore in care se poate vedea mai bine, insa soarele nu se ridica deasupra liniei orizontului.