"Am fost dezgustata!" O femeie primea poze intime de la un barbat si a decis sa se razbune intr-un mod inedit! Ce a facut

O femeie barman a fost hartuita prin mesaje de un client insistent.

O femeie, pe numele Shannai, barman la un restaurant din Kentucky, a fost abordata prin mesaje de unul dintre clienti.

Totul a inceput cu mesaje normale de genul 'ce mai faci?' si cu diferite complimente, insa ulterior, femeia a fost socata de pozele pe care i le trimitea barbatul.

Acesta i-a dat mai multe poze cu organul sau genital, iar ea s-a declarat 'dezgustata' de imaginile care i-au fost trimise fara a fi solicitate.

"Era asa de mica si dezgustatoare. Cand am primit poza, mi-am aruncat telefonul. L-am pus cu fata in jos si am spus nu, nu. A fost picatura care a umplut paharul, ingrozitor", a declarat Shannai, potrivit Daily Star.

Femeia a decis sa se razbune intr-un mod inedit pe barbatul hartuitor si l-a reclamat chiar mamei acestuita.

Shannai i-a trimis un mesaj mamei: "Am vrut doar sa stii ca fiul tau crede ca este in regula sa trimita poze femeilor cu penisul sau, fara niciun motiv. Pari o doamna minunata, asa ca stiu ca nu l-ai crescut in asa fel incat sa faca asemenea lucruri. Cred ca ar trebui sa-i amintesti sa trateze femeile cu acelasi respect cu care si-ar dori sa fie tratat", a fost mesajul transmis mamei.

Tanara l-a blocat pe barbatul hartuitor si acesta nu a mai putut sa ii trimita mesaje.