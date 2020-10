(P) Pariuri Barcelona - Real Madrid: Ce merită să joci la El Clasico

Episodul cu numărul 245 din El Clasico va avea loc sâmbătă, de la ora 17:00.

Întreaga planetă este cu ochii pe marele derby al Spaniei, acesta fiind adesea cel mai urmărit meci al anului. În plus, se pun multe pariuri pe Barcelona - Real Madrid.

Camp Nou va găzdui a 245-a confruntare oficială dintre cele două mari rivale. La 118 ani de la primul duel, echipele nu traversează cea mai bună formă a lor. FC Barcelona are deja doi pași greșiți în patru etape din La Liga, o remiză cu Sevilla și o înfrângere cu Getafe. Astfel, catalanii sunt pe locul 9, însă au un meci mai puțin disputat.

De partea cealaltă, Real Madrid are două înfrângeri la rând, cu Cadiz și Șahtior Donețk, ultima în Liga Campionilor. Madrilenii au 10 puncte din 5 meciuri disputate în campionat și ocupă locul 3, cu 10 puncte.

În plus, madrilenii nu l-au putut recupera pe Eden Hazard pentru El Clasico, iar acesta se alătură unei liste cu absenți care îi mai include pe Martin Odegaard, Alvaro Odriozola și Dani Carvajal. Vestea bună pentru Real Madrid este că l-a recuperat pe Sergio Ramos, iar acesta are șanse mari să fie titular, potrivit presei din Spania. De altfel, Ramos este un adevărat talisman pentru Real Madrid, cel puțin în Champions League. În ultimele 7 meciuri în care Ramos nu a jucat în Champions League, Real a pierdut de 6 ori. În plus, defensiva a încasat 19 goluri.

În ce privește situația de la FC Barcelona, catalanii nu vor putea conta pe Marc-Andre ter Stegen, Samuel Umtiti, Jordi Alba și Matheus Fernandes.

Pariuri Barcelona - Real Madrid: Trei ponturi pe care să mizezi

1. Sub 3.5 goluri la o cotă de 1.44 oferită de Unibet

Trei din ultimele patru meciuri dintre FC Barcelona și Real Madrid s-au încheiat cu cel mult trei goluri marcate. Tocmai din acest motiv, cei care joacă la pariuri Barcelona - Real Madrid pot profita de cota oferită de Unibet.

În plus, în trei din ultimele cinci meciuri disputate de FC Barcelona s-au marcat cel mult trei goluri. În schimb, în 5 din ultimele 6 meciuri jucate de Real Madrid s-au înscris cel mult trei goluri. Din acest motiv, acesta este un pariu care poate fi jucat cu încredere.

2. Pariu combo: FC Barcelona să câștige și se vor înscrie sub 4.5 goluri la o cotă de 2.48 oferită de Unibet

Moralul celor de la Real Madrid nu este prea bun după înfrângerile suferite în ultimele două meciuri. De asemenea, Zinedine Zidane are și o bancă de rezerve destul de subțire, incapabilă de multe ori să vină cu soluții pentru a întoarce soarta unor partide.

FC Barcelona, în schimb, îl are pe Leo Messi, jucător capabil să decidă orice meci. De partea cealaltă, Realului îi lipsește un astfel de jucător de la plecarea lui Cristiano Ronaldo la Juventus. De atunci, Real s-a transformat într-o echipă în adevăratul sens al cuvântului, însă în acest sezon îi lipsesc strălucirea și constanța din ediția precedentă.

3. Pariu combo: Lionel Messi va marca și se vor înscrie peste 2.5 goluri la o cotă de 3.10 oferită de Unibet

Lionel Messi este cel mai bun marcator din istoria El Clasico, având 26 de reușite. El este și jucătorul considerat ca fiind cel care are cele mai mari șanse să înscrie, privind cotele la pariuri Barcelona - Real Madrid. În aceste condiții, acest pariu combo pe care îl puteți juca la Unibet, la o cotă de 3.10, merită luat în calcul.

Chiar dacă nu a avut cel mai bun start de sezon posibil, cu un singur gol în patru etape, Leo Messi este capabil oricând să facă un meci mare.

Cine televizează Barcelona - Real Madrid în România?

Derbiul dintre Barcelona și Real Madrid va putea fi urmărit în țara noastră pe posturile Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport, sâmbătă de la ora 17:00.