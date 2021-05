(P) Cum poti folosi sistemul Martingale pentru a-ti creste sansele de castig la ruleta

Printre cele mai cunoscute jocuri de masa, omniprezente in cazinouri, se numara ruleta.

O inventie care a fost practicata si de pariorii de acum cateva sute de ani, ruleta ramane printre preferatele oamenilor care frecventeaza salile de joc, fie ele fizice sau virtuale.

Chiar daca la prima vedere pare unul dintre jocurile unde nicio strategie nu isi are rostul si unde „zeii norocului” sunt singurii in masura sa iti determine castigurile, exista anumite planuri pe care le poti pune in bataie. Cel mai popular dintre aceste planuri, strategia Martingale, este pe atat de celebra, pe cat este controversata.

Descopera ce este Martingala si ce presupune

Sistemul Martingale, denumit si „Martingala”, a aparut in Franta secolului al XVIII-lea ca o forma de pariere ce poate asigura acoperirea pierderilor anterioare prin dublarea constanta la cota de 2.00.

Concret, aceasta strategie presupune ca tu, jucatorul, sa pui un pariu de cota 2.00 si, daca te dovedesti a fi pierzator, sa dublezi miza pe acelasi rezultat. Continui sa faci acelasi lucru pana cand devii castigator, reusind sa iti acoperi orice pierdere anterioara.

Sistemul Martingale si jocul la ruleta

In cazul ruletei, premisa este aceeasi. Se recomanda ca jucatorul sa puna pariu fie pe culoare, fie pe numar par sau impar. Daca pariezi 2 RON pe culoarea neagra si pierzi, continui prin a paria tot pe negru, dar cu suma de 4 lei. Daca si atunci pierzi, dublezi din nou, pana la miza de 8 lei. Nu castigi nici de aceasta data, asa ca pui pariu tot pe negru, pe suma de 16 lei.

Daca intr-un final castigi, reusesti sa iesi in profit, in pofida ratei scazute de succes.

Stiind aceste lucruri, este de inteles de ce acest sistem a luat amploare si de ce atat de multi iubitori ai ruletei au ajuns sa o puna in aplicare. Cu o doza minima de noroc, practic poti sa te asiguri ca te ridici de la masa fara pierderi. Totodata, reprezinta si un truc foarte accesibil si nou venitilor in lumea pariurilor.

Cum sa iti exersezi strategia online

Este foarte important de mentionat ca, desi suna tentanta, strategia Martingale are si niste dezavantaje clare. Cineva cu foarte mult ghinion poate ajunge sa porneasca de la un pariu pe 1 leu si sa ajunga la o suma de 500 de lei. Pe langa faptul ca banca ta de bani nu este infinita si, la un moment dat, nu vei mai avea ce sa pariezi, apare si un mare disconfort psihic: oare chiar merita sa mergi inainte pentru un profit de 1 leu?

Poti incepe prin a juca ruleta la Sportingbet, unde ai posibilitatea sa iti exersezi strategiile si siguranta pe sine. Atentie, insa, ca Martingala nu este o strategie acceptata de toate cazinourile si, bineinteles, atentie mare si la riscurile pe care aceasta le implica. Dublarea constanta a mizei poate aduce castiguri, dar si pierderi colosale.

In concluzie, sistemul Martingale este in continuare unul dintre cele mai populare strategii ale jucatorilor la masa. Fii constient de riscurile si beneficiile pe care aceasta strategie le implica, pariaza responsabil si exerseaza-ti norocul in cazinouri online reputabile.

Numar licenta: L1173062W000807

Sursa foto: Unsplash.com