(P) 10 lucruri mai puțin cunoscute din istoria motocicletelor

Aproape imediat după ce a fost pus la punct primul motor cu abur, undeva în jurul anului 1860, mai mulți inventatori cu origini diferite au realizat și prima motocicletă cu motor cu abur, pentru ca, două decenii mai târziu, să fie lansate și primele motociclete pe benzină.

În anii care au urmat, motocicletele au ajuns să reprezinte mult mai mult decât niște simple mijloace de transport, fiind practic un adevărat mod de viață.

În cele ce urmează vă prezentăm câteva detalii interesante pentru orice pasionat de motoare, detalii mai puțin cunoscute, grupate în cadrul unui material publicat de jurnaliștii de la Motorcycle Legal Foundation.

1. Legendarul brand Yamaha producea inițial piane. În zilele noastre, compania multinațională conglomerat din Japonia încă produce diverse instrumente muzicale, echipamente Audio/Video și electronice, piscine, roboți industriali, mașini pentru terenurile de golf sau bărci și este recunoscută pe plan mondial ca unul din cei mai buni producători de motociclete.

2. Cea mai lungă distanță parcursă înapoi (cu spatele) pe o motocicletă este de 202 kilometri. Isprava a fost reușită de indianul Dipayan Choudhury pe data de 7 octombrie 2014 și a intrat în cartea recordurilor.

3. Cea mai lungă motocicletă din lume a fost construită tot în India, mai exact în Gujarat. Creația îi aparține lui Bharat Sinh Parmar și are 26.29 metri lungime.

4. Se pare că apariția termenului „HOG" (porc) folosit cu privire la o motocicletă Harley-Davidson, a avut loc la începutul anilor 1900 și se datorează echipei de curse Harley Wrecking Crew. Aceștia aveau ca mascota un porcușor și, atunci când obțineau o victorie, făceau ture cu mascota-porcușor așezată pe rezervorul de benzină al motocicletei. În anii următori, HOG a devenit acronimul oficial al Harley Owners Group și este chiar simbolul comercial al Harley-Davidson la Bursa de Valori din New York.

5. Anvelopele motocicletelor sport moderne nu conțin nici măcar un strop de cauciuc natural. Banda de rulare a unei anvelope moderne este compusă în întregime din cauciuc sintetic, material care a reușit să ofere un compromis optim între durabilitate și tracțiune.

6. Suzuki, un alt brand legendar în lumea motoarelor, s-a lansat în prima parte a secolului XX, producând războaie de țesut pentru industria japoneză producătoare de mătase. Ulterior, Michio Suzuki, fondatorul companiei, a făcut primii pași către diversificare construind mașini mici și motoare după anul 1930. Prima motocicletă Suzuki avea să apară în anul 1952, sub numele Power Free. Avea două motoare de 36 cc și putea fi propulsată mecanic, dar și manual, prin acționarea celor două pedale cu care era echipată.

În zilele noastre, Suzuki produce mașini, motoare, scaune cu rotile și motociclete și este producătorul japonez numărul 2 de mașini și camioane.

7. Cea mai mare distanță parcursă de o motocicletă în 24 de ore a fost de 3256.5 kilometri și s-a consemnat pe 8 octombrie 2014. Protagonistul acestui record a fost Matthew McKelvey “Bushy” pe autostrada Phakisa din Welkom, Africa de Sud.

8. Chiar și Dodge a creat și vândut 9 motociclete cu motor Viper V-10, denumite Dodge Tomahawk. Fiecare dintre cele 9 „bestii” avea 500 de cai putere, roți duble pe 20” și a fost vândută cu prețuri cuprinse între 500 și 700 de mii de dolari americani.

9. Doar 30% din motocicletele furate sunt recuperate, în timp ce procentul de recuperare al automobilelor furate este dublu (60%)

10. Cea mai lungă săritură cu motocicleta îi aparține lui Robbie Maddison, care a reușit un salt incredibil de nu mai puțin de 107 metri la Melbourne (Australia).

