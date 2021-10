Cine sunt câștigătorii Premiilor Caselor de Pariuri Românești din 2021 (P)

La Premiile Caselor de Pariuri Românești 2021 organizate de PariuriX.com, au fost desemnate cele mai bune agenții de pariuri online ale anului la multiple categorii. Casa de pariuri Superbet a câștigat premiul ”Alegerea jucătorilor”, decernat operatorului cel mai votat de către pariori.

În ultimul an PariuriX a analizat în detaliu serviciile oferite de toate casele de pariuri online licențiate din România pentru a putea determina care sunt cele mai bune la diferite categorii, în funcție de preferințele jucătorilor. În acest scop au fost efectuate multiple sondaje în rândul pariorilor pentru a afla care sunt criteriile în funcție de care aceștia aleg casa de pariuri la care să joace.

Marți seară, în cadrul galei Bookmaker Awards 2021 de la Amsterdam, au fost făcute publice rezultatele finale obținute din urma colectării și analizei acestor date. Alături de România, alte patru țări au aflat care sunt cei mai buni operatori de pariuri de pe piața locală. Este vorba de Grecia, Suedia, Danemarca și Polonia. Scopul acestor premii a fost acela de a înștiința pariorii care sunt cele mai performante case de pariuri la diferite categorii, pentru a le fi mai ușor să aleagă agenția la care să joace.

Prezentarea câștigătorilor Premiilor Caselor de Pariuri Românești 2021 a fost făcută de reprezentanții PariuriX, ajutați de către celebrul fotbalist olandez Dirk Kuyt. Acesta a anunțat inclusiv câștigătorul premiului ”Alegerea jucătorilor”, acolo unde Superbet a fost marea învingătoare a serii. Pentru a putea determina într-un mod obiectiv care agenție merită acest premiu, a fost întocmit un sondaj de opinie pe PariuriX.com în care pariorii au putut vota timp de mai multe luni agenția preferată.

Kyriakos FOURNIADIS, director Better Collective România, deţinător PariuriX.com, spune:

“Cu ocazia Premiilor Caselor de Pariuri Românești 2021 dorim să încurajăm membrii PariuriX să ia decizii mai bune și mai informate atunci când aleg casa de pariuri online la care să joace. Pe parcursul ultimului an am adunat și analizat o cantitate mare de informații despre performanța caselor de pariuri online din România pentru a determina care este cea mai bună agenție la fiecare categorie relevantă de servicii. Categoriile de premiere, la rândul lor, au fost selectate după ce am efectuat sondaje în rândul jucătorilor pentru a determina care sunt tipurile de servicii care contează cel mai mult pentru ei atunci când aleg agenția la care să joace. În ciuda pandemiei, operatorii de pariuri de la noi din țară au venit în ultimul an cu servicii inovative pentru a ajuta jucătorii să aibă parte de o experiență cât mai distractivă și sigură atunci când plasează pariuri online pe evenimente sportive.”

Câștigătorii categoriilor sunt:

● Cele mai bune cote din fotbal - Efbet

● Cele mai bune cote din tenis - Efbet

● Cea mai diverisificată ofertă de pariere - Betano

● Cel mai bun serviciu de relații clienți - Betano

● Cele mai bune metode de plată - Superbet

● Cea mai bună experiență pentru utilizatori - Betano

● Cel mai bun bonus de bun venit - Efbet

● Cea mai bună oferă de fidelizare a clienților - Betano

● Cea mai bună casă de pariuri din România - Betano

● Cea mai bună casă de pariuri din România - alegerea jucătorilor - Superbet

Despre PariuriX

Cu o experiență de peste 10 ani în pariuri sportive online și jocuri de cazino, PariuriX.com este platforma care întrunește cea mai mare comunitate a pariorilor din România. Pe site-ul PariuriX vei găsi zilnic avancronici și ponturi de la celel mai tari meciuri, dar și resurse utile pentru jucători cum ar fi tutoriale, recenzii, articole utile și multe altele.

Prin conținutul său PariuriX promovarează transparența în industria jocurilor de noroc, vine în ajutorul pariorilor și a jucătorilor de cazino, oferindu-le resursele necesare pentru a lua decizii bine informate atunci când pariază online, sau când joacă la casino online.

Decizia ONJN NR. 1773/29.09.2017