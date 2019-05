Unde ajunge Daniele De Rossi, legenda Romei, dupa o viata pe Olimpico! Transfer de senzatie: merge sa fie idol pentru unii dintre cei mai fanatici suporteri din lume

La 35 de ani, Daniele De Rossi se transfera pentru prima data in cariera sa. El a jucat pana acum doar in tricoul Romei.

Daniele De Rossi se transfera pentru prima data in cariera. Ajuns la 35 de ani, mijlocasul italian a confirmat ca o va parasi pe AS Roma in aceasta vara. De Rossi a jucat peste 500 de meciuri pentru AS Roma si 117 pentru nationala Italiei. In 2001 a debutat el in tricoul formatiei de pe Olimpico!

De Rossi, la Boca Juniors?!



Sky Sports anunta ca Daniele De Rossi va schimba continentul si poate merge la una dintre cele mai iubite echipe din America de Sud!



Boca Juniors, fosta formatie a lui Diego Maradona, poate fi destinatia lui De Rossi in vara.

Sky noteaza ca directorul sportiv al Bocai, Nicolas Burdisso, fost international argentinian si coleg al lui Daniele De Rossi la AS Roma, a inceput deja discutiile cu mijlocasul.