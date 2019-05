Transfer BOMBA facut de Guardiola! Aduce cu 55 de milioane de euro un jucator cu 31 de goluri in acest sezon: "Acord total!"

Manchester City se intareste pentru sezonul viitor intr-o noua tentativa de a castiga UEFA Champions League.

Campioana en-titre din Premier League, Manchester City este aproape de a-si apara titlul in acest sezon insa nu se opreste aici. Pep Guardiola este aproape de a da o noua lovitura pe piata transferurilor. Conform lui Gianluca Di Marzio, Manchester City a ajuns la un acord cu Sporting Lisabona pentru transferul lui Bruno Fernandes!

55 de milioane de euro va plati City pentru mijlocasul ofensiv de 24 de ani care are un sezon fantastic in Portugalia - a reusit nu mai putin de 31 de goluri in toate competitiile, dintre care 19 in campionat! Pe langa aceste reusite, el a dat si 17 assist-uri!

Fernandes a reusit un meci fantastic si in ultima etapa, reusind sa inscrie de 3 ori si sa pasesez decisiv la o alta reusita in victoria cu 8-1 a lui Sporting in deplasarea de la Belenenses. Sporting este pe locul 3 in campionat, la 6 puncte sub Porto.