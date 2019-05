Kompany, in lacrimi la finalul meciului cu Leicester! Ce a spus eroul lui Guardiola! "Nu am ajuns pana aici ca sa imi spuna jucatorii mai tineri cand sa sutez!"

City este tot mai aproape de un nou titlu in Premier League.

Manchester City a castigat la limita, 1-0 cu Leicester, pe teren propriu si este la un singur pas de castigarea titlului in Premier League. Cu Liverpool la un punct in spate, trupa lui Guardiola trebuie sa castige ultima partida, cu Brighton.

Vincent Kompany a rezolvat meciul de aseara cu un sut perfect, insa nu se stie daca va mai ramane la Manchester City si din sezonul urmator. In ceea ce priveste retragerea sa, fotbalistul a exclus aceasta varianta. La finalul partidei, belgianul a facut un tur de onoare alaturi de copiii sai si nu si-a mai putut ascunde emotiile.

"Este exclus! Voi continua sa joc fotbal. Voi face exact ce am facut astazi, atat timp cat mai pot. Am inca dorinta, incredere. Nu am inscris pana acum in acest sezon, dar mereu simt in momentele decisive ca voi face ceva important. A fost putin frustrant, pentru ca toata lumea imi spunea `Nu suta!` si era cu adevarat enervant. Nu am ajuns pana aici ca sa imi spuna jucatorii mai tineri daca pot sau nu sa sutez", a spus Kompany dupa partida cu Leicester.

Guardiola a recunoscut ca si el a fost printre cei care au strigat la fundasul belgian sa nu suteze: "I-am spus: Nu suta, Vinny! Nu suta! A fost inteligent ca nu mi-a ascultat sfatul. A fost un gol incredibil, incredibil", a declarat antrenorul lui Mancester City.

Pep nu stie, insa, daca Kompany va mai ramane la City si in urmatorul sezon: "La sfarsitul acestui sezon vom vedea. Este o persoana incredibila. M-a ajutat enorm cand am ajuns aici. Ce reprezinta clubul acum este datorita unor jucatori precum Vincent. O sa vorbim la sfarsitul sezonului.

Sunt jucatori importanti in club. Nu sunt multe titluri castigate, dar este unul din cei care ne-a ajutat sa devenim ce suntem astazi. Este aici de 10 ani. Din pacate, uneori este accidentat...golul este minunat, dar se apara ca un adevarat fundas. Este iubit. El ne conduce", a adaugat tehnicianul catalan.

Guardiola: "Liverpool joaca fara presiune"

Pep Guardiola este de parere ca acum presiunea se afla in tabara sa, iar trupa lui Jurgen Klopp va juca mult mai relaxata in ultima etapa. Manchester City o intalneste pe Brighton, echipa lui Florin Andone, in timp ce Liverpool va juca pe Anfield cu Wolverhampton.

"Cei de la Liverpool vor juca fara, pentru ca nu mai depinde de ei de acum. Noi avem aceasta presiune, pentru ca depindem numai de noi. A mai ramas un joc si vom incerca. Avem 95 de puncte acum si mai avem nevoie de inca o victorie. Vom merge la Brighton si vom incerca sa castigam. Nu am ce sa le spun jucatorilor, pentru ca sunt suficient de maturi.

Cu Brighton va fi dificil. Au mers la Arsenal si au obtinut un rezultat bun. Am jucat cu ei in FA Cup si a fost dificil, pentru ca sunt o echipa puternica si joaca pentru mandria lor. Depinde de noi. Am fost la 7 puncte in spate si nu am renuntat in niciun moment. Am castigat 13 meciuri la rand si de aceea ne aflam acum pe primul loc", a spus Pep Guardiola.