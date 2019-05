Meciul care decide titlul in Premier League! Azi, 22:00 Manchester City - Leicester

Fanii lui Liverpool asteapta minunea de la Brendan Rodgers, fostul antrenor de pe Anfield, acum pe banca lui Leicester.

Ultimele sanse ale lui Liverpool in lupta la titlu se leaga de meciul din aceasta seara. Manchester City o intalneste pe Leicester, pe teren propriu, si are nevoie de o victorie pentru a reveni pe primul loc, inainte de ultima etapa.

In acest moment, City e la doua puncte in spatele lui Liverpool in clasament, cu un meci mai putin disputat.

Un egal al lui City in aceste ultime doua jocuri (Leicester, Brighton) ar mentine vii sansele lui Liverpool la titlu, un adevarat miracol in aceste conditii.

Leicester e pe locul 9, fara nicio miza reala in acest final de sezon.

In ultima etapa, Manchester City joaca in deplasare cu Brighton, iar Liverpool o intalneste pe teren propriu pe Wolverhampton.

INFO:



• City are o serie de 12 victorii consecutive in campionat, cu 27 de goluri marcate si doar 3 primite. Este cea mai lunga serie de victorii in acest sezon.

• City a castigat 17 meciuri din cele 18 meciuri de pe teren propriu din acest sezon. Singurul meci in care a pierdut a fost cel cu Crystal Palace, in luna decembrie (2-3).

• City are un record de goluri marcate pe teren propriu (56). A inscris in toate meciurile jucate pe Etihad.

• City a marcat 99 de goluri sezonul asta, in toate competitiile.

• Sergio Aguero a marcat 15 goluri in meciurile de pe teren propriu.