Spalletti, demis de la Inter dupa ce a calificat echipa in UEFA Champions League! Conte, in pole position pentru a prelua echipa

Inter Milano a ramas fara antrenor.

Inter Milano l-a demis pe antrenorul Luciano Spalletti (60 de ani) dupa ce a terminat sezonul din Serie A pe locul 4. Formatia milaneza s-a calificat in-extremis in UEFA Champions League, dar chiar si asa Spalletti nu a reusit sa isi salveze postul.

Luciano Spalletti avea contract cu Inter pana in 2021 si a calificat formatia milaneza pentru prima data in UEFA Champions League dupa sase ani in sezonul trecut.

"Inter Milano poate confirma ca Luciano Spalletti nu mai este antrenorul principal al echipei", a anuntat clubul prin intermediul unui comunicat de presa.

Antonio Conte, favorit sa o preia pe Inter



Potrivit presei italiene, favorit pentru a o prelua pe Inter este Antonio Conte (49 de ani), antrenor care a cucerit trei titluri ale Serie A cu Juventus si unul al Premier League cu Chelsea.

Conte a fost demis in 2018 de Chelsea si nu a antrenat in sezonul recent incheiat.

De-a lungul carierei, Antonio Conte a antrenat la Arezzo, Bari, Atalanta, Siena, Juventus, nationala Italiei si Chelsea.