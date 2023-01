Andy Murray (35 de ani, 66 ATP) l-a învins pe Matteo Berrettini (26 de ani, 14 ATP), producând surpriza primului tur al ediției 2023 în Openul Australian.

De cinci ori finalist la Melbourne, tenismenul scoțian a rezistat admirabil, având în vedere că joacă având un șold metalic. 4 ore și 49 de minute a fost durata completă a meciului, întins pe durata a cinci seturi încheiat scor 6-3, 6-3, 4-6, 6-7 (7), 7-6 (6).

THIS is how excruciatingly close Berrettini came to winning the match. *Anything* over the net, and he is into the second round.

Ouch.

What a win for Andy. Biggest in a slam in 5.5 years. ???????? pic.twitter.com/wAf1OQQ1lU