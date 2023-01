La a doua participare semnată în Openul Australian, Emma Răducanu (20 de ani, 77 WTA) și-a egalat cel mai bun rezultat atins la Melbourne, calificarea în turul secund. Sportiva din Marea Britanie a dispus de Tamara Korpatsch (76 WTA), în runda inaugurală, scor 6-3, 6-2, în doar 85 de minute de joc.

Ieșită prematur din turneul WTA 250 de la Auckland, din cauza unei luxații a gleznei, fosta campioană a Openului American s-a deplasat într-o manieră convingătoare, în runda inaugurală a primului turneu de mare șlem al anului.

Emma Răducanu a aplicat un tenis agresiv, prin care a ieșit câștigtăoare. 27 de lovituri direct câștigătoare a reușit britanica, față de cele numai zece ale germancei, Răducanu asumându-și riscurile aferente, ajungând la 34 de erori neforțate, la finalul meciului (25 pentru Korpatsch).

În turul secund, Emma Răducanu va primi replica finalistei turneului de la Roland Garros, din 2022, Cori Gauff, care a eliminat-o în primul meci pe Katerina Siniakova, 6-1, 6-4, în doar 75 de minute.

24 de winnere a bifat Cori Gauff în primul meci, cu 18 erori neforțate comise pe parcursul partidei.

