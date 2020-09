Zverev a pierdut finala US Open, dar o ROMANCA e cea mai mare "PIERDERE" a tenismenului german. Cum arata tanara dupa care "plange" Alexander

Alexander Zverev a avut pana de curand o relatie cu Brenda Patea, o tanara cu origini romanesti.

Jucatorul de 23 de ani a pierdut doua mari "trofee" in acest an, titlul la US Open (invins in finala de Dominic Thiem), dar si pe frumoasa Brenda, de care s-a despartit in urma cu cateva luni.

Cei doi s-au cunoscut anul trecut la Paris si au avut o legatura sentimentala cu "scantei", presa germana amintind faptul ca Brenda Patea (26 de anI), asa cum o arata si numele, are legaturi puternice cu Romania, cel mai probabil prin intermediul parintilor care au emigrat in Germania.

Intr-un timp scurt, Alexander si Brenda au trecut prin doua despartiri, mai intai la inceputul anului, dupa care si-au reluat idila in vara, bruneta fiind vazuta in compania tenismenului in mai multe randuri, inclusiv la celebrul turneu organizat de Djokovic, in urma caruia au existat mai multe imbolnaviri cu coronavirus.

De aceasta data lucrurile par sa se fi stricat iremediabil intre ei, de vreme ce ambii si-au sters de pe conturile de Instagram fotografiile impreuna si nici nu se mai "urmaresc" unul pe altul.